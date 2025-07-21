Yeni İl Başkanı Mansur Metehan, açıklamasında bu görevin şahsi bir başarı değil, Türk milliyetçiliği davasına sadakatin ve sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti. Görevin kendisi için bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Metehan, “Bu emanet; şahısların değil, milletin davasıdır. Bu mücadele, tarihe sadakat, geleceğe inançla yürütülen bir iman seferberliğidir.” dedi.

“Teşkilat terbiyesiyle büyüdük, sadakatle hizmet edeceğiz”

Gençlik yıllarından itibaren Ülkücü Hareket içerisinde yetiştiğini vurgulayan Metehan, lider Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda teşkilat terbiyesiyle yürümeye devam edeceğini söyledi. “Bizim yönümüz Türk-İslam ülküsüdür, hedefimiz MHP’yi Kahramanmaraş’ta layık olduğu yere taşımaktır” ifadelerini kullandı.

“Hizip değil hiza arayacağız”

Açıklamasında parti içi birlik ve beraberliğe özel vurgu yapan Metehan, görev süresi boyunca adalet, liyakat ve sadakat ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirtti. “Hizip değil hiza arayacağız. Rekabet değil hedef birliği anlayışıyla yol yürüyeceğiz” diyen Metehan, teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Lider kadroya teşekkür etti

Göreve atanmasında desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’a ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora’ya teşekkür eden Metehan, "2018 yılından bu yana teşkilatlarımızla sahada her an omuz omuza olduğumuz Sayın Milletvekilimizle iş birliğimiz devam edecek" dedi.

“Gayret bizden, tevfik Allah’tandır”

Metehan, görev süresince ülkücü camianın duasına ve desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Rabbim bizleri Türk milletine mahcup etmesin. Ayaklarımızı hak yolunda sabit kılsın. Bu görevi şehitlerimizin ve Başbuğ Alparslan Türkeş’in mirasına yakışır şekilde yürüteceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.