Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 10 Mart - 17 Mart 2025 tarihleri arasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs ve ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 14 şahıs olmak üzere toplam 92 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu işlemler neticesinde 49 şahıs tutuklandı.

Operasyon kapsamında; 16,45 gram esrar, 26,98 gram metamfetamin, 197,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,45 gram afyon sakızı, 429 adet sentetik ilaç, 2740 paket sigara ve içi doldurulmuş makaron, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan unsurlara karşı da önlemler alındı. Trafik ekipleri, 211 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzozdan ve 590 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptı.