2025 yılı yatırım programı kapsamında Dulkadiroğlu Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dulkadiroğlu Cumhuriyet Ortaokulu ve Muallim Hayrullah Efendi Ortaokulu için önemli adımlar atıldı.

Dulkadiroğlu Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 16 derslikli ek bina inşaatının 17 Mart 2025’te ihalesi yapılacak. Okul, hayırsever tarafından yapılan mevcut binanın bulunduğu taşınmaz içine inşa edilecek.

Dulkadiroğlu Cumhuriyet Ortaokulu’nun 16 derslikli yeni binası için 28 Şubat 2025’te Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildi.

Muallim Hayrullah Efendi Ortaokulu’nun 24 derslikli yeni binasının ihalesi 11 Şubat 2025’te yapıldı, 5 Mart 2025’te sözleşmesi imzalandı ve 6 Mart 2025’te yer teslimi tamamlandı. Yapım sürecine başlanılan okulun, 9 Nisan 2026’da tamamlanması planlanıyor.

Eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği Kahramanmaraş’ta, modern ve güvenli eğitim ortamları oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler daha donanımlı ve sağlam eğitim binalarında öğrenim görecek.