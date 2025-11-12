Yüksek teknoloji yatırımları, rekor seviyede artan döner sermaye gelirleri ve yükselen çırak öğrenci sayılarıyla şehir, nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Savunma Sanayine Nitelikli Personel Yetiştiriliyor

Mesleki eğitimdeki en dikkat çekici yatırım, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) destekli "İstihdam Garantili Yüksek Teknolojili Mesleki Eğitim" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, yurt dışından ithal edilen ve 8.6 milyon TL değerindeki 5 eksenli Beşik Tipi Dik İşleme Tezgâhı kazandırıldı.

Bu yüksek teknoloji atölyesi sayesinde okul, artık savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi alanlarında teknisyen yetiştiren örnek bir merkez konumunda. Öğrenciler; ileri düzey CNC programlama, CAD/CAM tasarımı öğrenerek, Ar-Ge odaklı düşünme becerisi kazanıyor ve yerli üretime katkı sunmaya başlıyor. Proje, sanayi kuruluşlarından doğrudan sipariş alarak üretim yapılmasına da olanak tanıyor.

Atölye Yatırımları Hız Kesmiyor

Millî Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı içinde il genelinde 66 yeni atölyeyi hizmete açarken, mevcut atölyelerde de modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yatırımlar özellikle: elektrik–elektronik, makine teknolojileri, mobilya, bilişim, çocuk gelişimi ve gıda teknolojisi gibi Kahramanmaraş’ın üretim gücünü destekleyen kilit sektörlere yoğunlaştırılmış durumda.

İstihdamda Güçlü Sıçrama: %20 Büyüme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mesleki lise mezunlarının istihdam oranı ülke genelinde %60’ın üzerine çıkarken, Kahramanmaraş'ta uygulanan aktif politikalar sayesinde bu oranın ülke ortalamasının üzerinde seyrettiği tahmin ediliyor.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamındaki büyüme bu başarının somut göstergesi oldu:

2024-2025 eğitim yılında 10.737 olan MESEM öğrenci sayısı,

2025-2026 eğitim yılı itibarıyla 12.874’e yükseldi.

Bu, yıllık yaklaşık %20’lik dikkat çekici bir büyüme anlamına geliyor. Ayrıca sanayinin talebini karşılamak üzere Çağlayancerit, Pazarcık, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Göksun ilçelerinde yeni MESEM merkezleri açılması için çalışmalar devam ediyor.

Döner Sermaye Gelirlerinde Tarihi Rekor

Meslek liseleri, yalnızca eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda yaptıkları üretimle şehir ekonomisine de devasa bir katkı sağlıyor. Döner sermaye gelirlerinde son üç yılda yaklaşık 3,5 kata yakın bir artış kaydedildi: