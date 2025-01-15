Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eğitim ve gençlik projelerine verdiği desteklerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için özel bir yarıyıl kampı düzenliyor. 27-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, her gün 13.30-18.00 saatleri arasında düzenlenecek. Paydaş eğitim kurumlarının da katkı sağladığı etkinlikte, YKS alanında uzman ve tanınmış yazarlardan;Bünyamin Bayraktar, Emre Polat, Gökhan Keçeci, BiltanBüyükakoğlu, Fatma Büyükakoğlu, Hasan İşbilir, Yılmaz Kartal, Aslan Aydın, Murat Sarıışık, Hamdi Özkan, Mehmet Erdem, Osman Ömür Neslihanolu ve İbrahim Karataş, öğrencilerle buluşacak. Programda; sınav stratejileri, etkili ders çalışma yöntemleri ve motivasyon artırıcı seminerler yer alacak.

Gençler İçin Fırsat Kapısı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kampa katılmak isteyen tüm YKS adaylarının davetli olduğu belirtildi. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenlerin 0539 702 46 10 numaralı hatla iletişime geçebileceği belirtildi. Bu özel etkinlik, sınav sürecinde gençlere rehberlik edecek önemli bilgiler sunmayı ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Eğitim hayatında gençlere bir yol haritası çizmek ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu kampın, katılımcılar üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.