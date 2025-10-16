Finali yakından takip eden Başkan Fırat Görgel, gençlere yönelik destek ve projelerin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Gençlik projeleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Gençlerin düşünme, tartışma ve ifade becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Münazara Eğitimi ve Turnuvası’nın final programı da büyük bir heyecanla tamamladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençler, oluşturdukları takımlar halinde jüri karşısına çıkarak fikirlerini savundu. Son 4 takımın sahne aldığı finalde, katılımcılar argümanlarını güçlü bir şekilde dile getirirken izleyicilerden de büyük alkış topladı.Programı takip edenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. Görgel, gençlerin sahne performanslarını büyük bir ilgiyle izleyerek heyecanlarına ortak oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara toplam 150 bin TL ödül takdim edildi.

“Gençlerimiz Şehrimize ve Dünyaya Yön Verecek”

Final programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gençlerle bir araya gelmek bizleri daima çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Türkiye’nin bu genç neslinin dünyaya çok büyük bir ışık olacağını düşünüyorum. Allah’ın izniyle bu gençler dünyaya yön verecek. Böylesi bir insan kaynağının dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine inanıyorum. Bu ülke, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlere güvenen yapısını her geçen gün geliştiriyor ve gençlere güvendikçe ne kadar ileriye gideceğini herkese her ortamda ispatlıyor. O yüzden bizler, bu ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” cümlelerini kaydetti.

“En Önemli Projemiz Gençlerimiz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik destek ve projelerin artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Pusula Maraş bizim en önemli markamız diyebiliriz. En güvendiğimiz, en umut vaat eden, içerisinde daha fazla gençliği barındıran bir markamız. Her projemizde gençlerin fikirleri bize ışık tutuyor. Münazara yarışması, kitap fuarı, geziler ve şehre kazandırdığımız fiziki mekânlar, gençlerin kendilerini ifade etmeleri için oluşturduğumuz alanlar” ifadelerini kullandı.