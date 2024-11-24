“Eğitim Camiasının Güçlü Bir Ailesiyiz”

Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, sendikanın büyüme sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her geçen gün daha da güçlenen bir yapıya sahibiz. Eğitim camiamızın güzide isimlerinin teveccühüyle Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde örgütlenmemizi hızla tamamlıyoruz. Çok yakında, ortak değerlerimiz etrafında birleşen büyük bir aile olmanın gururunu yaşayacağız.”

Mehmet Kara Genç Eğitim-Sen’e Katıldı

Aras Ali Altıntaş, açıklamasında Şanlıurfa’nın tanınmış sendikacılarından ve eğitim camiasının sevilen isimlerinden Mehmet Kara’nın Genç Eğitim-Sen ailesine katıldığını duyurdu.

Altıntaş, Mehmet Kara’nın bilgi ve tecrübesiyle sendikaya önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Şanlıurfa’da eğitim alanında önemli başarılara imza atmış bir ismin aramızda olması bizim için büyük bir mutluluktur. Mehmet Kara’nın katılımıyla Genç Eğitim-Sen’in büyüme süreci daha da hız kazanacaktır” dedi.