12 Şubat ilçesinde bulunan Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılması planlanan Mesleki Ortaokulu için hazırlıklar tamamlandı.

Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren meslekleri tanımalarını, beceri temelli eğitimle buluşmalarını ve ilgi ile yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmelerini amaçlayan Mesleki Ortaokulu, 2026–2027 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak.

Mesleki Ortaokulu’nda öğrenciler, akademik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle farklı meslek alanlarını tanıma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı elde edecek. Böylece öğrencilerin erken yaşta mesleki farkındalık kazanmaları ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları hedefleniyor.

Okula öğrenci kabulünün sınırlı kontenjan kapsamında ve yapılacak sınav doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanırken, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarı durumlarının da değerlendirilmesi öngörülüyor. Kayıt sürecinin ise Nisan ayından sonra başlaması bekleniyor.

Hayata geçirilecek bu uygulamanın, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunması, mesleki eğitime ilgiyi artırması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli destek sağlaması bekleniyor.