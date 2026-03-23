KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Nizamî-i Gencevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlik, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli değerler olduğuna dikkat çekilen programda, bayramların sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiği, dayanışma ve paylaşma kültürünün yıl boyunca sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Etkinlikte konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, “Sözlerime başlamadan önce dün Katar’da yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında, vazifeleri başında hayatını kaybeden askerimizin ve ASELSAN mensubu çalışanlarımızın şehadet haberini derin bir üzüntüyle öğrendik şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Sevgili KSÜ ailesi ‘Geleneksel Bayramlaşma Töreni’mize hoş geldiniz. Geçtiğimiz Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Üniversitemizde bir yönetim değişikliği oldu. Bundan sonra el birliği ile çalışarak hep birlikte üniversitemizi ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Üniversitemiz 34. Yılında önemli bir kurumsal kapasiteye ulaşarak parmakla gösterilmesi gereken yere ulaşmıştır. Akademik-idari personel alt yapısı ve fiziki imkânları ile birçok fırsatı bünyesinde barındıran üniversitemizin yeni dönemde birlik ve beraberlik ruhu ile çok güzel işler yapacağına inancımız tam. Bu duygular ile hepinizi selamlar Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen bayramlaşma programı, birlik ve beraberlik mesajlarının pekiştirildiği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.