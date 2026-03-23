Edinilen bilgilere göre, 16 Mart 2026 tarihinde yapılan operasyonda 23,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ele geçirildi.

17 Mart 2026 tarihinde ise suçüstü yakalanan iki şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 1041 adet sentetik ecza hap ile 24,97 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) bulundu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.