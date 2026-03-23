Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla önemli bir ulaşım kolaylığı sağladı.

Bu kapsamda, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verdi. 3 gün boyunca süren uygulama boyunca belediye otobüslerine toplam 16 bin 740 biniş gerçekleşti. Özellikle bayram günlerinde artış gösteren aile ziyaretleri ve şehir içi hareketlilik, ücretsiz ulaşım sayesinde daha düzenli ve konforlu bir şekilde gerçekleşti.

Özel araç kullanımının azalmasıyla birlikte trafik yoğunluğunda gözle görülür bir rahatlama sağlanırken, toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi de sürdürülebilir ulaşım açısından önemli bir kazanım oldu.

Ramazan Bayramı boyunca sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sunulan ulaşım kolaylığının çok kıymetli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.