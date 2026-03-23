Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların yanında olmaya devam etti.

Bayram süresince hayata geçirilen ulaşım ve ikram hizmetleriyle, kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlandı. Ahirete irtihal eden yakınlarını bayramda kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Dulkadiroğlu Belediyesi önünden hareket eden ring araçları, bayram boyunca kesintisiz şekilde hizmet vererek vatandaşların mezarlığa ulaşımını kolaylaştırdı. Yoğun ilgi gören uygulama sayesinde binlerce vatandaş Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ve konforlu bir şekilde ulaşım sağladı.

Soğuk Havada İçi Isıtan İkramlar

Sadece ulaşım hizmetiyle sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanında da vatandaşları yalnız bırakmadı. Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda görev yapan ekipler, ziyaretlerin daha düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için bayram boyunca sahada aktif olarak görev aldı. Temizlik, yönlendirme ve genel düzen çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü mezarlıkta vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı.Öte yandan, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil ikram aracı da bayram süresince hizmet verdi. Karavanda vatandaşlara çorba, çay, kahve, su ve simit ikramında bulunularak bayramın manevi atmosferine sıcak bir dokunuş katıldı. Sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ücretsiz ulaşım ve ikram uygulamaları dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.