Proje, Türkiye genelinde üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından yapılan 570 başvuru arasından seçilen 94 proje içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Proje ile Türkiye’nin farklı illerinde dezavantajlı bölge ortaokullarında görev yapan 30 Fen Bilimleri öğretmenine, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Katılımcı öğretmenler, alan uzmanlarından bilgi alacak, yerinde incelemeler yapacak ve hem mevcut hem de gelecekte karşılaşılabilecek çevresel sorunlara yönelik çözüm üretme becerilerini geliştirecek.

Kahramanmaraş’ta 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecek proje; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek.

Uygulamalı eğitimler, KSÜ Ziraat Fakültesi uygulama atölyeleri ile Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama serasında yapılacak; gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri ise çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Başkonuş Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Projede 1 yürütücü, 4 uzman, 14 eğitmen ve 5 rehber görev alacak. Katılımcılar; sürdürülebilir tarım, geri dönüşüm, bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik tasarım odaklı etkinliklerle hem mesleki hem de uygulamalı kazanımlar elde edecek.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, güçlü proje ekibiyle hayata geçirilecek bu önemli çalışmanın ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin farklı illerinden Fen Bilimleri öğretmenlerini projeye katılmaya davet etti.