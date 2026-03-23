Ve dikkatle bakıldığında görülür ki, hiçbir çöküş sebepsiz değildir. Her yıkımın arkasında görünmeyen bir bozulma, her çözülmenin ardında ihmal edilmiş bir hakikat vardır.

Bir yapı düşünün…

Gücünü korumak adına her yolu mubah gören,

Makamını sürdürmek için her sınırı aşan,

Kendisi için helal gördüğünü başkası için haram sayan…

Böyle bir yapı, aslında kendi sonunu kendi elleriyle yazar.

Çünkü bu dünyanın değişmeyen bir ölçüsü vardır:

Adalet.

Tarih boyunca nice devletler, nice yapılar; dış düşmanlardan önce kendi içlerindeki adaletsizlikle yıkılmıştır. Hikmet ehlinin dediği gibi:

“Bir devlet, inançsızlıkla değil; adaletsizlikle yıkılır.”

Bu söz, sadece bir tespit değil; aynı zamanda bir kanundur.

Adalet; bir sınırdır.

Doğru ile yanlışı ayıran çizgidir.

Zulme “dur” diyen vicdandır.

Eğer bir topluluk, bu sınırı ortadan kaldırırsa;

Artık ne doğruluk kalır ne de güven…

Ve güvenin olmadığı yerde, hiçbir yapı uzun süre ayakta kalamaz.

⸻

Bir amelin değer kazanması için üç temel vardır:

İman, doğruluk ve samimiyet.

Sadece samimi olmak yetmez.

Sadece inanmak da yetmez.

Eğer yapılan iş; hakka, hukuka ve doğruya uygun değilse, samimiyet, insanı kurtaran değil; bazen yanıltan bir perdeye dönüşür.

Zira insan, yanlış bir yolda koşarken ne kadar içten olursa olsun, vardığı yer hakikat olmaz.

⸻

Güç…

İnsanı en çok imtihan eden şeydir.

Güç eline geçen kimileri, onu korumak için korku üretir.

İnsanları sindirir, yönlendirir, mecbur bırakır.

Bir süre sonra insanlar; inandıkları için değil, korktukları için itaat eder.

Ama korku üzerine kurulan hiçbir düzen kalıcı değildir.

Çünkü korku, sadakat üretmez; sadece sessizlik üretir.

Ve o sessizlik, ilk fırsatta bir çığlığa dönüşür.

⸻

Zulüm…

Yavaş işler, ama derin işler.

Bir gün gelir;haksız yere alınan bir hak,ezilen bir insanın ahı, görmezden gelinen bir adaletsizlik…

Hepsi birikir.

Ve sonunda, görünmeyen bir hesap başlar.

İşte o an geldiğinde, ne güç fayda eder ne de kurulmuş düzenler ayakta kalabilir.

Çünkü zulüm, kendi ağırlığı altında ezilir.

⸻

Toplumların kalbini kazananlar; korku yayanlar değil, adalet dağıtanlardır.

İnsanlar, kendilerine değer verenin yanında durur.

Kendilerini ezenin değil.

Eğer bir yapı,kendi çevresini büyütürken toplumu küçültüyorsa,kendi yakınlarını zenginleştirirken adaleti fakirleştiriyorsa,orada artık çözülme başlamış demektir.

⸻

Ve bugün en büyük yanılgı şudur:

İnsanlar, izzeti güçte arıyor.

Görünen kudretin yanında durmayı, kurtuluş zannediyor.

Oysa izzet; ne makamda, ne kalabalıkta, ne de zorbalıkta saklıdır.

İzzet, yalnızca Allah katındadır.

Onu arayan, doğrulukta arar.

Onu bulan, adalette bulur.

Onu koruyan, hakka teslimiyetle korur.

Eğer bir insan ya da bir yapı, izzeti Allah’ın hükümlerinde değil de kendi menfaatinde arıyorsa;orada yükseliş değil, gizli bir çöküş başlamıştır.

Çünkü izzeti yanlış yerde arayanlar, eninde sonunda zillete mahkûm olurlar.

⸻

Sonuç değişmez:

Adalet varsa, umut vardır.

Adalet yoksa, güç de geçicidir.

Ve hakikatin terazisi şaşmaz:

Zulüm ile abad olanın, akıbeti berbat olur.

İzzeti güçte arayanlar değil, hakta arayanlar ayakta kalır.