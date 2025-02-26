Toplantıda Baydur, ilde şu an 1.155 okul bulunduğunu, ancak toplam eğitim kurumu sayısının halk eğitim merkezleri, özel kurslar ve öğretmenevleri de dâhil edildiğinde 1.379’a ulaştığını belirtti. Resmi ve özel okullarda toplam 17.826 öğretmen görev yaparken, öğrenci sayısının yaklaşık 280 bin civarında olduğu ifade edildi.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma

Depremden önce 10.367 derslik bulunan ilde, yıkım sonrası derslik sayısının 9.300’e düştüğünü söz konusu eden Baydur, yeni yatırımlarla bu sayının 2025 yılına kadar deprem öncesi duruma göre %18 artışla 12.234 dersliğe ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı. Şimdiye kadar 49 eğitim binasının hasar sonrası yenilenerek öğrencilerle buluşturulduğu bildirildi. Ayrıca, hasar gören okulların hızla yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni okul projelerinin hayata geçirilmesi çalışmaların önceliğinde yer alıyor.

Yeni Projeler ve Yatırımlar

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilde eğitim kalitesini artırmak amacıyla başlattığı projeler arasında, öğrencilerde bağımlılık farkındalığını artırmak için “Beni Dinler misin?” projesi öne çıkıyor. Dijital bağımlılık da dâhil olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle mücadele amacı güden proje kapsamında, 4. sınıf öğrencileriyle özel çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca “Protokol Okumaları” projesiyle, kültür müdüründen emniyet müdürüne kadar birçok kurum mensubunun katılımıyla kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor; bu sayede öğrenciler hem bilgi edinme hem de rol model alma fırsatı yakalıyor.

Baydur, ilde eğitim yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şu anda 59 projenin inşaat aşamasında, 3 okulun ihale sürecinde ve 70 yeni okul projesinin planlama aşamasında olduğunu ifade etti. “Nisan ayından itibaren çok sayıda ihale gerçekleştirerek eğitim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar planlanan tüm projeleri hayata geçirmek,” diyen Baydur, deprem sonrası kurulan konteyner okulların da aileler evlerine döndükçe minimize edileceğini sözlerine ekledi.

Eğitimde Hem Akademik Hem Sosyal Projeler

Deprem öncesine kıyasla daha güçlü bir eğitim altyapısı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Baydur, akademik başarıyı desteklemenin yanı sıra sosyal projelerle de öğrencilerin tüm yönleriyle gelişimine katkı sağlandığını dile getirdi. Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baydur, il genelindeki eğitim çalışmalarının yakından takip edileceğini ve kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacağını söyledi.