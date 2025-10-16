Sadece altyapı ve şehircilik yatırımlarıyla değil, sosyal ve kültürel projeleriyle de şehrin dinamiklerini canlı tutmaya devam eden Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği dev organizasyonun startını verdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 22 farklı şehrinden katılımın olduğu Klasik Otomobil Fuarı’nı bu yıl yeni nesil teknolojiyle birleştirerek Auto Show 2025 Kahramanmaraş olarak düzenleyen Onikişubat Belediyesi, 4 gün sürecek festivali vatandaşlarla buluşturdu.

Auto Show 2025 Kahramanmaraş’ta, BMW Borusan Otomotiv, Skoda, Toyota, Nissan, FİAT, BYD, Jeep, Chery, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai, KGM BySsangyong, Renault Truck Kamyon Grubu, MC Turkchopper Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş Mercedes-Benz Kulübü gibi markalar yerini aldı.

Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Kayseri, Ankara, Adana, Malatya’dan çok sayıda klasik otomobil katıldı. Otomobil haricinde, kamyon, tır, iş makinaları, traktör, tekne, bot, jet ski ve karavan da sergilendi. Ayrıca, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve İstanbul’dan bayiler sıfır araçlarıyla katıldı.

“Bölgenin en büyük otomotiv buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz”

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. Katılımcıları selamlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yaşamın her alanına dokunan hizmetleri hayata geçirirken,bir yandan da insanlara moral ve motivasyon kazandıracak etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Toptaş, “Bu anlamda bölgenin en büyük otomotiv buluşması olan Kahramanmaraş Auto Show’a ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl Klasik Otomobil Festivali olarak aslında bu etkinliği gerçekleştirmiştik. Gerçekten yoğun da bir talep ve ilgi vardı. Bu sene de Auto Show 2025 olarak bu etkinliği devam ettiriyoruz. Elimizden geldiğince, özellikle Expo alanımızın hem daha etkin kullanılması açısından hem de hemşerilerimizin burada güzel vakit geçirmesi açısından farklı etkinlikleri, festivalleri, konserleri olabildiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğimiz de bunlardan bir tanesi” dedi.

“Bölgenin en kapsamlı araç buluşmasını gerçekleştiriyoruz”

Sözlerinin devamında katılımcı firmalara teşekkür eden Başkan Toptaş, şu şekilde konuştu, “Bizler, Onikişubat Belediyesi olarak bu süreçte sadece yaraları sarmakla kalmadık; aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı canlandıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yeniden inşa etmek kadar, yeniden inanmak da çok önemlidir. İşte bugün başlangıcını yaptığımızı Auto Show 2025 Kahramanmaraş da bu çabanın en anlamlı göstergelerinden biri. Otomotiv sektörü de teknolojiyle, üretim gücüyle ve vizyonuyla bir ülkenin kalkınma göstergelerinden biridir. Türkiye, son yıllarda bu alanda büyük bir dönüşüm başlatmış, yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile dünyaya güçlü bir mesaj vermiştir. Bugün burada sergilenen her marka, her model elbette kıymetlidir; ama burada TOGG’umuzdan bahsetmemek olmazdı. Bu yılki Auto Show’umuza BMW Borusan Otomotiv, Skoda, Toyota, Nissan, FİAT, BYD, Jeep, Chery, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai, KGM BySsangyong, Renault Truck Kamyon Grubu ve MC Turkchopper Kahramanmaraş gibi çok sayıda güçlü marka katıldı. Değerli markalarımıza burada oldukları için teşekkür ediyorum. Bu markalarımızın yanı sıra kamyon, tır, iş makineleri, traktör, tekne, bot, jet ski ve karavan gibi geniş bir ürün yelpazesiyle burada bölgenin en kapsamlı araç buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Gaziantep, Kayseri, Adana, Malatya ve Ankara’dan gelen klasik otomobil tutkunlarımızla da geçmişle bugünü aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm marka temsilcilerimize, sektör paydaşlarımıza, teknik ekibimize ve Onikişubat Belediyesi ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Diliyorum ki Kahramanmaraş Auto Show, şehrimize moral, sektörümüze hareket, ekonomimize canlılık getirsin. Birlikte, el ele, güçlü Türkiye vizyonuna ve yerli üretim ruhuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“Fuar etkinliğinin artık bir geleneksel hale geleceğini de görüyoruz”

Auto Show 2025’e katılan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül de yaptığı konuşmada, “Geçen sene de yine bir otomobil üzerine Onikişubat Belediyemizin bir festivali olmuştu. O klasik otomobiller üzerineydi. Yine klasik otomobiller var. Diğer taraftan güncel marka ve modeller de var. Biz de farklı farklı marka ve modelleri burada görme imkânına kavuştuk. Biz tabii bütün hemşerilerimizi, Kahramanmaraşlıları fuar alanına bekliyoruz. Burada gerçekten bir emek var. Sağ olsun, Hanifi Toptaş Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Nihayetinde Kahramanmaraş'ın tanıtımı için de büyük bir etkinlik olmuş. Hem Kahramanmaraş'tan katılan yerel firmalarımız var. Keza çevre illerden gelen firmalarımız var. Başka illerden gelecek olan klasik otomobil sevdalıları var. Biz bu fuar etkinliğinin artık bir geleneksel hale geleceğini de görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızı fuarımıza davet ediyoruz”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de Auto Show 2025’in düzenlenmesindeemeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu tip organizasyonların ilçemizde olması bizim için de büyük bir ayrıcalık. Tabii ben geçen sene de katılmıştım. Geçen sene format bu seneden biraz daha Erhan Bey'in de söylediği gibi farklıydı. Daha çok klasik otomobiller, motor grupları daha fazlaydı. Tabii hafta sonu onların katılımı daha da ciddi olacak. Onları da bekliyoruz. Bu sene yeni araçlarımız da var. Çevre illerden plazalardan katılımlar var, büyük markalar burada. Vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, hem çevre ildeki komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından stantlar tek tek gezilerek araçlar incelendi.