Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı stratejik yatırım programını hayata geçirerek ilçelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen ulaşım projeleri çerçevesinde, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan Çağlayancerit’e de 2025 yılı içerisinde 65 Milyon TL’nin üzerinde ulaşım yatırımı kazandırılıyor.

Yatırım programı kapsamında; Aksu – Düzbağ yolunda başlatılan sıcak asfalt serimi büyük bir hızla devam ediyor. Toplam 11 Milyonluk yatırımla bölgenin ulaşım standardı iyileştiriliyor.22 Milyon TL’lik büyük bir yatırım bedeliyle Fatih, Kale, Boylu, Küçükcerit ve Soğukpınar mahallelerinde hayata geçirilen yol yenileme ve sathi asfalt serim çalışmaları da tamamlandı.

Mahalle Yollarına Estetik ve Dayanıklı Dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit’te mahalle yollarının daha güvenli, estetik ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla kilit parke imalatlarını da sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen kilit parke çalışmaları kapsamında Oruçpınarı, Boylu ve Fatih mahallelerinde 5bin metrekarelik kilit parke çalışmalarıtamamlandı. Aynı zamanda ilçe geneli muhtelif mahallelerde 10bin metrekarelik kilit parke çalışmaları devam ediyor.

Asfalt Tamiriyle Ulaşımda Konfor Dönemi

Çağlayancerit’te 8 farklı mahallede yol bakım onarım çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşımında konfor ve güvenlik artırılıyor.