Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Başkan Toptaş, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla devam eden proje kapsamında öğrencilerin eşofman takımı, ayakkabı, bere, eldiven ve kaşkolihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda Başkan Toptaş, beraberinde AK PartiOnikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Tekir İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Burada öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nce temin

edilen eşofman takımı, ayakkabı, bere, eldiven ve kaşkollarıöğrencilere takdim ederken, mahalle halkı ve velilerin taleplerinide dinledi.

“Gönülleri Giydiriyoruz projemiz kapsamındahediyelerimizi takdim ediyoruz”

Program kapsamında Tekir Mahallesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, samimi ve içten sözlerle hem çocukların hem de velilerin gönlünü kazandı.

Başkan Toptaş konuşmasında, gençlerin ve çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ projemiz kapsamında, siz değerli öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi takdim ediyoruz. Bizler biliyoruz ki bu ülke, sizin kanatlarınızla yükselecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimiz için hem fiziki hem de manevi anlamda birçok projeyi hayata geçirdik, bundan sonra da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerimize ulaşmak çok kıymetli”

Başkan Toptaş, konuşmasının devamında özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik desteklerin süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Kırsal mahallelerimizdeki öğrencilerimize ulaşmak, onların eğitim hayatına ve mutluluğuna katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Bugün Tekir’de sizlerle buluşmaktan, bu sıcak ortamda vakit geçirmekten büyük mutluluk duydum. Tekir bizim için çok özel bir yer. İnşallah merkezde de sizler için yeni fiziki alanlar oluşturacak, gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

Onikişubat Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunmaya devam ettiğini belirten Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bizim en büyük gayemiz, Onikişubat’ta hiçbir çocuğun üşümemesi, hiçbir tebessümün eksik kalmamasıdır. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”