Karakoç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede, Elbistan kayısısının tescil sınırlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Elbistan kayısısı, Kahramanmaraş’ın bereketli topraklarında, Afşin yelinin serinliğinde ve Ceyhan suyunun bereketinde yetişir. Tadıyla, kokusuyla, rengiyle bambaşkadır.” diyen Karakoç, 2024 yılı verilerine göre ilçede 46 bin tonun üzerinde kayısı üretimi yapıldığını hatırlattı.

Karakoç, “Bu kadar güçlü bir üretim kapasitesi varken Elbistan kayısısının Malatya adı altında anılması, emeğe ve adalete aykırıdır. Her şehir kendi değerine sahip çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Yanlış tescilin düzeltilmesi için resmi girişimlerin başlatıldığını da sözlerine ekledi.