Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüleriyle beraberindeki arkadaşları arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle yol trafiğe kapanırken, güzergah üzerindeki diğer sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, kavgada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen taşkınlık çıkaran kişiler ise, gözaltına alındı.

Kavganın sonlandırılmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.