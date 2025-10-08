Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 269 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs tutuklandı.

Onikişubat ilçesinde “doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık” suçundan 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. (45) ile 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. (26) yakalanmış ve adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Pazarcık ilçesinde “kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (29) adli işlemler sonrası tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 02 Ekim 2025 tarihinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmada Suriye uyruklu A.K. (30) isimli şahsın 2013 yılında DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, 2013–2016 yılları arasında Suriye kentlerinde silahlı eylemlere katıldığı, halen Suriye’de ikamet ettiği ve ülkemize yasadışı yollarla giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarıldı.

01 Ekim 2025 tarihinde Dulkadiroğlu ilçesi Boyalı Mahallesi’nde geçmiş yıllarda barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak tespit edilmiş, sığınakta örgütsel malzemeler ele geçirilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan malzemeler imha edildi. 07 Ekim 2025 tarihinde Onikişubat ilçesinde terör örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan A.İ. (38) ve S.Ü. (36) yakalanmış; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde 01 Ekim 2025 tarihinde “örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İcra edilen operasyon neticesinde 1.131 adet Captagon, 97 adet Lyrica, 40 adet Ecstasy, 15 gram bonzai ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.