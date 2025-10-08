Takım, goalball branşında Türkiye’nin şimdiye kadar kazanamadığı tek kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, yeni bir büyük hedefe daha odaklandı. Teknik Direktör Gültekin Karasu liderliğinde önemli başarılara imza atan takım, şimdi de 6 – 10 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Goalball Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Avrupa’nın en iyi 10 kulübünün mücadele edeceği organizasyon, Türkiye’nin kadınlar kategorisinde ilk kez yer alacağı Avrupa Şampiyonlar Ligi olma özelliği taşıyor. Goalball branşında Türkiye’nin şimdiye kadar kazanamadığı tek kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye kazandırmak için Fatma Gül Güler, Rehyan Yılmaz, Ümran Reyhan ve Buket Atalay’dan oluşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, büyük bir kararlılıkla hazırlıklarını sürdürüyor.Takım, Türkiye’ye henüz gelmeyen bu prestijli kupayı kazanarak, bir ilke imza atmayı hedefliyor.

“Takımımıza Yürekten Başarılar Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kadın goalball takımının Berlin’de Türkiye’yi temsil edecek olmasından büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, spora ve sporcularımıza destek olmayı bir görev biliyoruz. Kadın Goalball Takımımız, azim, inanç ve disiplinle bugüne kadar elde ettiği başarılarla şehrimizin gururu oldu. Şimdi ise ülkemizi Berlin’de, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecekler.Takımımızın, ülkemize ve şehrimize bu prestijli kupayı kazandırmak için göstereceği mücadeleye yürekten inanıyorum. Onların kararlılığı, gençlerimize ve tüm spor camiasına ilham verecek nitelikte.Kahramanmaraş’ımız artık sadece tarih, kültür ve dayanışmasıyla değil; spordaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Tüm takımımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Berlin’de bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum” dedi.