46. Kahire Uluslararası Film Festivali kapsamında yaptığı temaslar, Türkiye standındaki sıcak görüşmeler ve perde arkasına dair paylaştığı özel kareler büyük ilgi topladı.

Festival alanındaki atmosferi yakından takip eden Aytekin, ünlü yönetmenlerden genç oyunculara kadar birçok isimle buluştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Aytekin’i karşılayan samimi ilgi ve yoğun iltifatlar, Kahire ziyaretinin ne kadar başarılı geçtiğini ortaya koydu.

Orta Doğu basını da Aytekin’in ziyaretine geniş yer ayırdı. Haberlerde, Türk yapımlarının uluslararası arenada yükselen gücüne vurgu yapılırken, Aytekin’in temasları “Türkiye’nin kültürel tanıtım atağı” olarak nitelendirildi.

Habib Aytekin, yaptığı açıklamada Türk sinema ve dizi sektörünün dünya pazarındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz yapımcılar olarak dizi ve sinemayı dünya markası hâline getirmek, tanıtım ve reklam çalışmalarında daha güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz.”

Magazin kulislerinde ise Aytekin’in Kahire çıkarmasının, önümüzdeki günlerde çok daha büyük iş birliklerinin ve uluslararası projelerin habercisi olabileceği konuşuluyor.