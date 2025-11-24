Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirdiğini vurgulayan Başkan Toptaş, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini belirtti.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Sözlerimizin başında üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak çocuklarımızı yetiştiren, istikbalimizin mimarı ve fedakârlığın timsali öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunarken, yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ederken, emekli öğretmenlerimize Rabbimden sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.

Öğretmenlerimiz, eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişilerdir. Bir başka ifadeyle öğretmenlerimiz, cefakârca, fedakârca gece-gündüz demeden, yavrularımızı iyiye ve güzele yönlendirmekte ve çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ve donanımları çocuklarımıza aşılamaktadırlar. Bu bağlamda gelecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerimiz, üstlendiği sorumlulukla dünyanın en ulvi görevlerinden birini ifa etmektedirler. Onlar sayesinde, milli ve manevi hasletleri yüksek ve içinde yaşadığı toplumun kültürünü özümseyen bireyler yetişecektir. Ancak bu anlayışla yetişen nesiller, ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak ve bizleri 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracaktır. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Başöğretmenimizin de söylediği gibi ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ Bizler de yerel yönetimler olarak görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde öğretmenlerimizin her anında yanında olmaya, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya ve huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Bu düşüncelerle, belediyemiz bünyesindeki kurumlarımız görev 47 kıymetli öğretmenimiz başta olmak üzere Onikişubat ilçemizde görev yapan 7 binden fazla öğretmenimiz ile şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.”