Türkiye’nin UNESCO’daki ilk Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle edebiyat tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında her yaştan edebiyatseveri farklı programlarla bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Türk düşünce ve edebiyat dünyasının öncü isimlerinden Sezai Karakoç üzerine gerçekleştirilen söyleşiye ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Araştırma Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Şair, düşünür ve yazar kimliğiyle modern Türk edebiyatında özgün bir yer edinen Sezai Karakoç’un yaşamı, eserleri ve fikir dünyasını odağına alan programın moderatörlüğünü yazar Mustafa Köneçoğlu üstlendi. Söyleşide, edebiyat araştırmacısı ve yazar Turan Karataş ile şair Ömer Erdem, Diriliş düşüncesinin mimarı olan Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvurunu, edebi estetiğini, poetikasını ve çağdaş Türk düşüncesindeki etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Katılımcıların sorularıyla zenginleşen programda, Karakoç’un kaleme aldığı metinlerin bugün hâlâ yol gösterici nitelik taşıdığına dikkat çekildi.

“Sezai Karakoç, Hala Yazar ve Düşünürlere Rehber Niteliğinde”

Programda konuşan yazar Turan Karataş, “Sezai Karakoç, Türk edebiyatının sadece bir şairi değildir; medeniyetimizi yeniden düşünmeye, yeniden anlamlandırmaya çağıran bir diriliş fikrinin kurucusudur. Onun metinleri modern dünyanın karmaşası içinde hem estetik hem de fikri bir pusula niteliği taşır. Karakoç’un poetikasını anlamak, aslında bu coğrafyanın ruhunu anlamaktır. Bugün hâlâ genç yazarlar ve düşünürler için bir rehber niteliğinde oluşu, onun düşünce inşasındaki derinliğin en büyük göstergesidir” cümlelerini kaydetti.

“Karakoç, Şiirleriyle Yeni Bir Medeniyet Tahayyülü Kuran Ustadır”

Şair Ömer Erdem, “Sezai Karakoç’un şiiri, kelimelerin en saf ve en diriltici hâlidir. O, modern dünyanın insanı yalnızlaştıran yapısına karşı şiirle direnen, şiirle yeni bir medeniyet tahayyülü kuran bir ustadır. Onun ‘Diriliş’ çağrısı, sadece bir edebi söylem değil, aynı zamanda insanın kendini yeniden bulma çağrısıdır. Karakoç’un eserlerini konuşmak, bizlere hem zihinsel hem de ruhsal bir tazelik sunuyor. Bu miras, üzerinde düşünülmeyi, yeniden okunmayı ve aktarılmayı fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.