Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde yürütülen kültür sanat projesi kapsamında, Afşin ve Göksun’un ardından bu kez şehir merkezindeki çocuklar uluslararası bir tiyatro deneyimiyle buluştu. Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı Arjan Dwarshuis tarafından kaleme alınan “Ronnie – Göldeki Fısıltı” eserinden sahneye uyarlanan tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, doğa bilinci, arkadaşlık ve dayanışma temalarını merkezine alan güçlü kurgusuyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sundu. Renkli sahne tasarımı, canlı kostümler ve interaktif anlatım diliyle dikkat çeken yapım, çocukların oyunun akışına doğrudan katılım sağlayarak sahnedeki karakterlerle etkileşim kurmasına imkân tanıdı.

Minik Sanatseverler Gösteriyi Büyük Bir İlgiyle Takip Etti

Gösteri boyunca çocukların doğa sevgisi, çevre farkındalığı ve empati duygusunu pekiştirmesi amaçlandı. Sadece bir tiyatro gösterisi olmanın ötesine geçen yapım; çocukların sosyal becerilerini destekleyici, iletişim ve takım çalışması yönlerini güçlendirici bir öğrenme ortamı oluşturdu. Sahnedeki etkileşimli bölümler, çocukların kendilerini ifade etmelerini teşvik ederek özgüven gelişimlerine katkı sağladı. Salonun büyük bölümünü dolduran çocuklar oyunu keyifle takip ederken, ebeveynler de organizasyonu memnuniyetle karşıladı. Anne ve babalar, çocukların kültürel gelişimi ve sosyalleşmesi açısından bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.