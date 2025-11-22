Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik faaliyetlerini Pusula Maraş çatısı altında artırarak sürdürmeye devam ediyor. Şehrin genç nüfusuna sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda yeni fırsatlar sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de oyun geliştirme tutkusunu destekleyen özel bir etkinliğe imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek “Madalyon Game Jam”, 5 – 7 Aralık tarihleri arasında Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde bulunan Pusula Maraş Mehmet Arıkan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar 48 saatlik yoğun bir çalışma maratonunda yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendi oyunlarını geliştirecek.

Gençlere Eşsiz Bir Deneyim Sunacak

Etkinlik boyunca ekip kuran gençler; zaman yönetimi, problem çözme, yaratıcı düşünme ve takım çalışması gibi becerilerini test etme fırsatı bulacak. Tamamlanan 48 saatin ardından projeler jüri karşısına çıkarılacak ve katılımcılar geliştirdikleri oyunları sunarak dereceye girmek için yarışacak. Organizasyon, oyun geliştirmeye ilgi duyan gençleri bir araya getirerek hem yeni yeteneklerin keşfedilmesine hem de şehirde teknoloji odaklı etkinlik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak. Katılımcılara; aynı ilgi alanlarını paylaşan insanlarla tanışma, ekip oluşturma ve unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunulacak.

Başvurular 30 Kasım’a Kadar

Etkinliğe katılmak isteyen gençler, başvurularını 30 Kasım Pazar gününe kadar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/11/22/pusula-maras-madalyon-game-jam-etkinligi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Madalyon Game Jam’e ilişkin tüm detaylara ve katılım şartlarına Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden erişilebileceği belirtildi. Ayrıca organizasyon hakkında bilgi almak isteyenlerin 0552 768 90 50 numaralı WhatsApp danışma hattından destek alabileceği ifade edildi.