Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları, bu yıl da ücretsiz olarak başladı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen kurslara lise, önlisans ve lisans mezunları katılıyor. Azerbaycan Mahallesi’nde bulunan Haydar Aliyev İlkokulu’nda düzenlenen eğitimlere bu yıl 200 özel gereksinimli vatandaş kayıt yaptırdı.

Sınav hazırlık sürecine katkı sunmak amacıyla kapsamlı bir içerikle planlanan kurslarda, alanında uzman eğitmenler tarafından konu anlatımları, soru çözümleri ve deneme sınavları gerçekleştirilecek. Eğitimin ilk gününde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara konu anlatımı, soru bankası ve denemelerden oluşan özel bir eğitim seti hediye edildi.

Akademik ve Psikososyal Destek

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen programla, EKPSS’ye hazırlanan adayların bilgi düzeylerinin artırılması ve sınava daha donanımlı şekilde girmeleri hedefleniyor. Kurs süresince öğrencilere hem akademik hem de psikososyal açıdan destek sağlanarak motivasyonlarının yüksek tutulması amaçlanıyor. Kursa katılan vatandaşlar, sağlanan eğitim imkânının kendileri için son derece değerli olduğunu ifade ederek, bu önemli hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.