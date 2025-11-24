Depremde büyük zarar gören bölgelerin yeniden inşası için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade eden Orhan, buna rağmen birçok esnafın hâlâ geçici koşullarda faaliyet göstermeye çalıştığını vurguladı. Kalıcı iş yerlerine geçiş süreci tamamlanıncaya kadar mücbir sebep uygulamasının devam etmesinin esnaf için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Orhan açıklamasında, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize deprem illerine yönelik ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Binlerce bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olup teslimatlar sürmektedir. İnşaatlar hızla devam ederken, birçok küçük esnaf ve sanatkârımız hâlen konteynerlerde yaşam ve ticaret mücadelesi vermektedir. Bu esnaflarımız kalıcı iş yerlerine geçinceye kadar mücbir sebep hali süresinin yeniden uzatılmasını talep ediyoruz. 30 Kasım’da sona erecek olan bu sürenin uzatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halit Orhan ayrıca, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu’nun, Ticaret Bakanı Ömer Polat, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımıyla, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül öncülüğünde 22 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilen TESKOMB istişare toplantısında, esnaf ve sanatkârların taleplerini ve beklentilerini yetkililere ilettiğini, özellikle deprem bölgesindeki esnafın mücbir sebep süresinin uzatılması yönündeki beklentilerinin gündeme taşındığını da sözlerine ekledi.