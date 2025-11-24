Adanalı oyuncu, yazar ve yönetmen Umut Bekler, Afşin’deki Kurtuluş Savaşı filminde gösterdiği performansın ardından bu kez bambaşka bir sahnede: Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerin kalbinde.

Sanat yolculuğunu yalnızca setlerle sınırlamayan Bekler, kişisel gelişim ve motivasyon seminerleriyle gençlere ilham veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 150 okulda binlerce öğrenciyle buluşan sanatçı, gittiği her okulda bıraktığı izle adından söz ettiriyor.

Umut Bekler, seminerlerinde gençlerin hayatına ışık tutan şu sözleriyle büyük yankı uyandırıyor:

“İnsan sadece toprağa girince ölmez…

İnsan, hayallerinden vazgeçtiğinde ölür.

Kimsenin hayallerinizi söndürmesine izin vermeyin.”

Bu güçlü cümle, salonda bulunan her öğrencinin zihninde bir fener gibi yanıyor. Bekler’in verdiği mesaj net:

“Hayal kur, çalış ve asla pes etme.”

Sanatçı, seminerlerin ardından kitabı “Deniz Yıldızı – Kişisel Dönüşüm Yolculuğu” ile düzenlenen imza günlerinde öğrencilerle birebir iletişim kuruyor. Her imza, her sohbet bir öğrencinin hayatında yeni bir kapı açıyor.

Umut Bekler, çalışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

“Her çocuk eşsizdir.

Her çocuk umut taşır.

Bizim görevimiz o umudu büyütmek, kalplerine dokunmaktır.”

Okullarda düzenlenen seminer ve imza günleri; öğretmenlerden, velilerden ve öğrencilerden büyük takdir topluyor.

Sanatçı, yıl boyunca yeni şehirlerde, yeni okullarda çocuklarla buluşmaya devam edecek.