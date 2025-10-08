Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kaliteyi yükseltmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla toplu taşıma ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Önsen ve KSÜ Avşar Kampüsü arasında ulaşımı sağlayacak 78/B numaralı toplu taşıma hattı 9 Ekim Perşembe günü seferlerine başlayacak. Yeni toplu taşıma hattı; Önsen, Otogar, Devlet Hastanesi, Çarşı, Şekerdere, Adliye ve Üngüt güzergahını takip ederek KSÜ Avşar Kampüsü’ne ulaşım sağlayacak.

Yeni hat sayesinde özellikle batı mahallelerinde ikamet eden üniversite öğrencileri aktarma yapmadan okul ve evleri arasında ulaşım sağlayabilecek. 78/B numaralı toplu taşıma hattında hizmet verecek otobüslerin hareket saatleri ve güzergahına ilişkin bilgilere KahramanKart mobil uygulaması ve https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşılabiliyor.