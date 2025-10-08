Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlılara yönelik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi’nde hayata geçirilen Aktif Yaşam Merkezi,açılış için gün sayıyor. Merkezde yaşlılara yönelik; atölye çalışmaları, eğitim programları, fizyoterapi uygulamaları ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Aynı zamanda sosyal etkileşim ve dayanışmayı teşvik eden merkez, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Başkan Görgel, Merkezde Yaşlılarla Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son hazırlıkların yapıldığı Aktif Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek burada vakit geçiren yaşlılarla sohbet etti. Gerçekleştirilen ziyarette; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan ve vatandaşlar da yer aldı. Programda, Başkan Görgel’e merkezin planlanan faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sunuldu.

“Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak onların hayatını kolaylaştıracak, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak projeleri hayata geçirmek bizim en öncelikli görevimiz arasında. Aktif Yaşam Merkezi de bu anlayışla hizmete sunuldu. Burada sadece fiziksel ve ruhsal sağlık değil, aynı zamanda gönül bağı da güçleniyor. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemek, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizler için en büyük mutluluk. Bu tür merkezlerin sayısını artırarak sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da yaygınlaştıracağız” dedi.