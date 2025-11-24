Başkan Görgel, “Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, günün her saatinde yaşayan bir cazibe noktası olacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri spor ve gençlik odaklı bir yaşam merkezi haline getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel’in “Gençlik Odaklı Dönüşüm” hamlesi kapsamında Onikişubat Yamaçtepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

370 milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen tesis, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla Kahramanmaraş’ın en modern sosyal merkezlerinden biri olacak. Çok amaçlı spor alanları, teknolojik altyapıya sahip salonlar, eğitim atölyeleri, kafeterya, dijital kütüphane dinlenme ve sosyalleşme alanlarının bulunduğu Gençlik ve Spor Merkezi, gençlerin girişimcilik ve inovasyon fikirlerini geliştirebilecekleri eğitim, kültür ve teknoloji odaklı bir yaşam alanı olacak.

Sosyal Hayat ve Kültürel Gelişime Değer Katacak

Günün her saatinde aktif olarak kullanılabilecek bir cazibe noktası olacak olan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, spor salonlarından eğitim atölyelerine kadar geniş bir hizmet yelpazesiyle şehrin sosyal, kültürel ve sportif hayatına yeni bir soluk getirecek.

“Yaşayan Bir Cazibe Noktası Olacak”

Alanın geleceğe umutla bakan gençliğin yetişmesine katkı sağlayacağını, şehrin sosyal hayatına da yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade eden Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı sporun, gençliğin ve kültürün buluşma noktası haline getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. 370 milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla yalnızca gençlerimize değil, her yaştan hemşehrimize hizmet edecek şekilde tasarlandı. Spor sahalarından eğitim atölyelerine, dijital kütüphaneden girişimcilik köşelerine kadar birçok imkânı bünyesinde barındıran merkezimiz, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmeyi, onların fikirlerini ve hayallerini desteklemeyi öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, bu anlayışla günün her saatinde yaşayan bir cazibe noktası olacak” cümlelerini sarf etti.