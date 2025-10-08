Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını modern, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlattığı kapsamlı altyapı seferberliğini aralıksız sürdürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde İller Bankası tarafından yürütülen çalışmalar hem şehir merkezi hem de ilçelerde eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Toplamda 20 Milyar TL’yi aşkın yatırımla gerçekleştirilen altyapı projeleri kapsamında şehre; 2 bin 300 metre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 5 arıtma tesisi ve 65 içmesuyu deposu kazandırılması hedefleniyor. Bu büyük ölçekli yatırımlar, şehrin uzun vadeli su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeyi amaçlarken, çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkılar sunuyor.

Ekipler 7/24 Sahada

Altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanarak yeni şebeke hatlarının hizmete alınması için ekipler, vardiya sistemi ile gece gündüz demeden sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Dulkadiroğlu’na bağlı Duraklı ve Pınarbaşı mahallelerinde de ekipler gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların en kısa sürede modern altyapı hizmetlerine kavuşabilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını belirten KASKİ, çalışmaların hem hız hem de sağlamlık açısından titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.