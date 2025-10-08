Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı yürüttüğü eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Her türlü yangın, kurtarma ve doğal afet olayında hızlı ve etkin müdahalesiyle can ve mal kayıplarını en aza indirme misyonunu sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu kez yüksekten kurtarma ve dağcılık eğitimi ile sahada tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü tarafından Kısık Vadisi’nde düzenlenen kaya tırmanışı etkinliğine katılan itfaiye ekipleri, zorlu doğa koşullarında profesyonel kurtarma eğitimi verdi. Etkinlik boyunca, yüksek irtifa ve dik kayalık alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlarda, katılımcılara olası kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek teknik bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında, özellikle ip erişim sistemleri, yüksekte çalışma güvenliği ve dağ kurtarma teknikleri üzerinde duruldu. İtfaiye ekipleri, katılımcılara hem teorik hem de pratik düzeyde bilgiler aktararak, profesyonel müdahale yöntemlerini paylaştı.