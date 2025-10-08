Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı Yedi Kuyular, Milcan ve İbolar yaylasında yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvandan süt ve peynir üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan göçerler, Ahir Dağı, Engizek ve Milcan dağlarındaki yaylalarda üretime devam ediyorlar. Kahramanmaraş’ın normale dönmesi ve kent ekonomisine katma değer sunmak adına yaylalarda 4 aydır üretim yapan göçerler, 3 ay daha yaylalarda süt ve peynir üretimine devam edecekler. Üretilen sütlerin bir kısmı tarhanalık yoğurt ve peynir yapılırken, kalan kısmı da dondurma sektörüne gönderiliyor.

Yaklaşık 7 ay yayla üretimi yapacak olan göçerler, günlük hayatlarını çadırlarda sürdürüyorlar. Kentte 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan yer alıyor. Bunların 400 bine yakını yaylalarda, kalanı ise kışlak ve ovalardaki meralarda otlatılıyor. Küçükbaş hayvanlardan kent ekonomisine 400 bin ton üretimi yapılırken, 3 bin 500 kişinin hayvancılık yaptığı bölgede yıllık süt üretiminin yüzde 50’si dondurma, yüzde 50’siyle de peynir üretiliyor.

Sıcakların devam etmesinden dolayı koyun ve keçilerini kırkan üreticiler, sabahın ilk ışıklarında meralara giderek, akşam saatlerine kadar sürülerini otlatıyorlar. Akşam eve dönüşte ise sağım başlıyor. Tatlı bir telaşe ile kent ekonomisine katkı sağlayan göçerler, ekim ayında sürüleriyle birlikte yaylalardan inişe geçiyor.