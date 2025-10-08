Bağ bozumunun başlamasıyla birlikte hasat edilen kabarcık üzümleri, dev kazanlarda kaynatılarak şıra, pekmez, bastık, cevizli sucuk ve samsa gibi lezzetli ürünlere dönüştürülüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesi ile Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleştirilen şıra ürünlerinin ihracatı başladı. Kahramanmaraş, kış mevsiminin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez üretimine hızla devam ediyor. İl genelinde yaklaşık 130 bin dekarlık alanda üretimi yapılan kabarcık üzümden bu yıl 500 tona yakın rekolte bekleniyor.

Bağ bozumu ile bahçelerden toplanan üzüm salkımları, üretim tesislerine götürülerek pres makinelerinde işleniyor. Elde edilen üzüm suyu, dev kazanlarda yakılan ateşlerde saatlerce kaynatılarak şıra haline getiriliyor. Birkaç defa kaynatılan şıradan pekmez elde ediliyor. Sergilere alınan şıra, güneşte kurutularak bastık haline dönüştürülüyor.

Kış mevsiminde besin değeri yüksek bir ürün olarak tercih edilen pekmezden ayrıca cevizli, fıstıklı ve unlu sucuklar da üretiliyor. Kahramanmaraş, bu geleneksel lezzetleriyle hem yerel pazarda hem de uluslararası alanda kendine yer edinmeye devam ediyor.