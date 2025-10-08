Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine yönelik etkinlik ve faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Atölye Zeytin iş birliğiyle düzenlenen “Büyüklerimizin Ellerinden” konulu el sanatları kermesi, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda, huzurevinde yaşamını sürdüren şehrin ulu çınarları, el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Sergilenen eserlerde, yaşanmışlıkların, birikimin ve emeğin izleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Yoğun Katılım, Sıcak Sohbetler

Programda, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu yer aldı. Kermes alanındaki stantları tek tek gezen Başkan Fırat Görgel, huzurevi sakinlerinin ürettiği el emeği ürünleri inceledi, yaşlılarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Görgel: “Büyüklerimizin Her Anında Yanındayız”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaşlıların toplum içindeki yerinin ve değerinin vurgulanması açısından etkinliğin önemine dikkat çekti. Görgel, “Çok değerli büyüklerimizin elleriyle şekillenen her bir ürünün değeri çok yüksek. Büyüklerimizle, yaşlılarımızla ve toplumumuzun her kesimiyle bu tür programları icra etmek çok kıymetli. Bugün sergilenen her bir eserde yılların emeği var. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin çınarlarının her anında yanlarında olmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sosyal Destekler 4 Kat Artırıldı

Başkan Görgel, konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet alanında yürüttüğü çalışmalara da değinerek, sosyal desteklerin çeşitlendirilip dört katına çıkarıldığını belirtti. Başkan Görgel, “Ev temizliğinden kişisel hijyene, sıcak yemekten ulaşıma ve sağlığa kadar geniş bir yelpazede bu hizmetleri sürdürüyoruz. Amacımız, yalnızca maddi değil, manevi anlamda da büyüklerimizin yanında olmak” dedi.

Ulu Çınarların Eserleri Yoğun İlgi Gördü

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, el işi tekstil ürünlerinden ahşap oymalara, takılardan dekoratif objelere kadar birçok ürün sergilendi. Huzurevi sakinlerinin yeteneklerini ortaya koyduğu el sanatları stantlarıa, ziyaretçilerden tam not aldı.