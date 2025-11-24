Bir zamanlar gelin sandıklarının gözbebeği, mücevher kutularının zarafeti, evlerin baş köşesini süsleyen ince işçilikli ceviz oyma eserler; günümüzde yeni nesiller tarafından yeterince tercih edilmemesi nedeniyle hızla unutuluyor.

Motifleriyle bir geleneğin izini, estetiğiyle bir kültürün ruhunu taşıyan bu sanat, artık çoğu kişi için sadece dekoratif bir hatıra niteliğine bürünmüş durumda.

“Ustalar Azalıyor, Miras Susuyor”

Ceviz oymacılığını yaşatan ustaların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Bu nedenle, bu mesleğin tamamen kaybolmaması için:

• Eğitim atölyelerinin kurulması,

• Gençlere yönelik proje ve kursların açılması,

• Ustaların birikim ve tecrübelerinin kayıt altına alınması aciliyet taşıyan bir ihtiyaç hâline geldi.

KAMFOD’dan Kültürel Belleğe Önemli Katkı

KAMFOD olarak hazırlanan bu kısa belgeselin amacı, yalnızca bir sanatın son nefesini görüntülemek değil; aynı zamanda yarınlara bir kültürel arşiv bırakmak ve bu değerli el sanatının yeniden hak ettiği ilgiyi görmesini sağlamaktır.

Ekibimiz, tıpkı ceviz oymacılığında olduğu gibi, yok olmaya yüz tutmuş tüm geleneksel el sanatlarını titizlikle belgelendirmeye ve belgesel formatında kamuoyuyla buluşturmaya devam edecektir.