Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanının temel taşı olan Sütçü İmam’ı, vefatının 103’üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajla rahmet ve minnetle ananOnikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Sütçü İmam’ın şehir hafızasında silinmez bir yer edindiğini belirterek, cesaretinin yalnızca bir kurşunun değil, bir milletin yeniden dirilişinin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Başkan Toptaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sütçü İmam, Maraş’ın haysiyetine uzanan eli durduran ve milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan eden ilk cesaret ateşidir. 31 Ekim 1919’da kadınlarımızın örtüsüne el uzatan düşman askerlerine karşı sıktığı o ilk kurşun; yalnızca bir saldırıyı durdurmamış, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın eşsiz kurtuluş destanının fitilini ateşlemiştir. Bu şehrin evladı olan Sütçü İmam, milletimizin ‘esareti reddeden’ ruhunun vücut bulmuş hâlidir. Hiçbir Türk’ün sineye çekemeyeceği bir hakareti göğsünde hisseden Sütçü İmam, bağımsızlığımızın kapısını aralamış; attığı o kurşunla Maraşlı’nın hürriyet tutkusunu tüm Anadolu’ya duyurmuştur. Bu cesaret, daha sonra halkımızın şehir şehir örgütlenen direnişine güç katmış ve nihayetinde Kahramanmaraş’ın İstiklâl Madalyası ile taçlanan şanlı kurtuluşuna uzanan büyük bir mücadeleyi başlatmıştır.”

“Rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”

Başkan Toptaş, Sütçü İmam’ın sadece Maraş’ın değil, tüm Türkiye’nin milli hafızasında müstesna bir yer edindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vefatının 103. yıl dönümünde Sütçü İmam’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onunla birlikte Çakmakçı Sait, Arslan Toğuzata, Abdal Halil Ağa gibi nice kahramanımızın ortaya koyduğu direniş ruhu, bugün bizlere özgürlüğün bedelini hatırlatmaktadır. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu, işte bu yürekli insanların emaneti olarak bugün bizlere gururla taşınan bir onurdur. Bizler, hürriyet uğruna canını ortaya koyan ecdadımızın izinde yürümeye devam edeceğiz. Sütçü İmam’ın cesareti, kahramanlarımızın fedakârlığı ve milletimizin birlik ruhu, Kahramanmaraş’ın bugün de yarın da en güçlü dayanağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.”