Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olduğu belirlenen 14 adet iPhone marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu telefonların ülkeye usulsüz yollarla sokulduğu tespit edildi.

10 Ekim 2025 tarihli ikinci operasyonda ise 650.000 adet boş makaron ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen makaronların sigara kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlandığını belirtti.

Her iki olayla ilgili toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.