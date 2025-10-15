Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi karşısında hizmet veren istasyon, kısa sürede şehirdeki en yoğun kullanılan şarj noktası haline geldi. Şu ana kadar istasyonda 3 bin 180 araç şarj edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki KMBB Enerji tarafından şehre kazandırılan araç şarj istasyonu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi karşısında hizmet veren istasyon, kısa sürede şehirdeki en yoğun kullanılan şarj noktası haline geldi.

1 Temmuz 2025 tarihinde hizmete alınan tesiste; 2 adet DC (hızlı şarj) ve 2 adet AC (standart şarj) ünitesiyle günlük ortalama 30 araca hizmet veriliyor. Şu ana kadar istasyonda 3 bin 180 araç şarj edildi. İstasyon, elektrikli araç kullanıcılarının öncelikli tercihi haline geldi.

Yenilenebilir Enerjiyle Desteklenecek

KMBB Enerji, artan talep doğrultusunda istasyonda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatıyor. Planlanan çalışmalar kapsamında, şarj alanının üzeri kapatılacak ve alana güneş enerji panelleri yerleştirilecek. Böylece hem enerji üretimi sağlanacak hem de araç şarj ünitelerine yenilenebilir enerjiyle güç desteği verilecek. Bu sayede tesis, çevreci altyapısını güçlendirirken sürdürülebilir enerji kullanımına da örnek bir model oluşturacak.

Yeni Noktalar Yolda

KMBB Enerji, şehir genelinde elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni yatırımlara da hazırlanıyor. İlk etapta 2 farklı noktada, toplam 2 bin 400 kilowatt saatlik araç şarj istasyonu kurulacak. Bu yatırımlarla hem şehir içi ulaşımın karbon ayak izi azaltılacak hem de elektrikli araç kullanıcılarının erişimi kolaylaşacak.

Sıfır Emisyon Hedefi Doğrultusunda Kararlı Adımlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeşil enerji yatırımlarıyla iklim kriziyle mücadele ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda örnek bir yerel yönetim uygulaması sergiliyor. KMBB Enerji aracılığıyla gerçekleştirilen bu projeler, Kahramanmaraş’ın yeşil dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.