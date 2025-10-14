Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmeye ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Andırın ilçe merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Göksun Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu 1,5 kilometrelik caddede sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Andırın Modern Dokunuşlarla Prestij Kazanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında ilk etapta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında yayalar da bu dönüşümden faydalanacak. Cadde boyunca inşa edilecek yürüyüş yolları, hem spor yapanlar hem de günlük yürüyüşlerini gerçekleştiren vatandaşlar için ideal bir alan sunacak. Ayrıca modern aydınlatma sistemleriyle cadde gece saatlerinde de güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak ve Andırın’ınprestij caddelerinden biri olacak.

Büyükşehir’in Yatırımı İlçede Takdirle Karşılandı

Büyükşehir Belediyesinin Andırın’da gerçekleştirdiği yatırımların bölgede yaşam kalitesini arttırdığını ifade eden Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalım, “Altyapı çalışmalarından dolayı yollarımız çok bozuktu. Yollarımız asfaltı ve kaldırımlarıyla baştan uca yenileniyor. Bu çalışmalarla mahallemizin katma değeri ve konforu artırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yenimahalle Muhtarı Mehmet Karataş ise, “Andırın’ımıza Fırat Başkanımız ile birlikte çok büyük hizmetler geliyor” diye konuştu.