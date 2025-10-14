Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bir ödül töreni düzenlendi. Törende başarılı öğrenciler, bisiklet ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Törene İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Harun Kadıoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ortaokul kategorisinde: Egehan Aktaş, Döndü Esma Kaykalak ve Teyfik Can Yener;

Lise kategorisinde: Belinay İşbir, Mümine Şevval Efe Kara ve Süleyman Talha Yıldız dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla katıldığı törende, kazananların sevinci görülmeye değerdi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.