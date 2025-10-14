Cenaze namazı, 14 Ekim 2025 Salı günü Türkoğlu Hz. Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kalabalığın duaları eşliğinde Ceceli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilen Sariye Karaca için düzenlenen törene, şehrin üst düzey protokolü ve yüzlerce vatandaş katılarak Başkan Karaca'nın acısını paylaştı.

Protokol ve Halk Son Görev İçin Bir Araya Geldi

Törene; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'nin yanı sıra, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Başkan Karaca: "Rabbim Kimseye Böyle Acı Yaşatmasın"

Defin işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Karaca, derin acısını dile getirerek, "Annemizi son yolculuğuna uğurlarken yanımızda olan tüm dostlarımıza, büyüklerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine katılarak Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca’ya taziye dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Türkoğlu Belediye Başkanımız Mehmet Karaca ve ailesine başsağlığı diliyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.