Üye sayısını kısa sürede 1554’ten 4202’ye çıkaran şube, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye genelinde en fazla üye artışı sağlayan şube unvanını elde etti.

“İstikrar, gücü çıkar için değil; üyeleri için kullananındır”

Şube Başkanı Ziya Yenipınar ve yönetimi, elde edilen başarının temelinde “samimiyet, dürüstlük ve istikrar” anlayışının yer aldığını vurguladı. Yönetim, sendikal gücü hiçbir kişisel çıkar amacıyla kullanmadan, tüm enerjisini üyelerinin hak mücadelesine adadıklarını belirtti.

Üyeleri İçin Çalışan, Güven Veren Yönetim

Kahramanmaraş 1 No’lu Şube, sendikal mücadeledeki başarılarını sadece üye artışıyla değil, sahadaki etkinliğiyle de ortaya koydu.

İl Disiplin Kuruluna yansıyan soruşturmalarda %93 oranında mağduriyetin giderilmesi, açılan davalarda ise %88 oranında başarı sağlanması, sendikanın üyeleriyle omuz omuza verdiği kararlı mücadelenin en somut göstergesi oldu.

Sahada, Her Okulda, Her Üyenin Yanında

Her eğitim-öğretim yılında yüzlerce okul ziyareti gerçekleştiren yönetim, üyelerinin taleplerini doğrudan dinleyerek hızlı çözümler üretiyor. Üyelerine yönelik şiddet olaylarında anında aksiyon alan şube, konuyu hem Bakanlık gündemine taşıyor hem de ulusal basında görünür hale getiriyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) sürecine etkisiyle de dikkat çeken şube, sendikal mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Kamu Barışı ve Eğitim Emekçileri İçin Mücadele

Sadece üyeleri için değil, tüm eğitim çalışanlarının hakları için çalışan yönetim, kamu barışını ve iş huzurunu koruma hedefiyle birçok projeyi hayata geçirdi. İl Milli Eğitim kurul, komisyon ve protokollerinde etkin bir temsil gücü sergileyen şube; bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine desteğini de sürdürüyor.

Deprem Sonrası Örnek Hizmet: Yeni Hizmet Binası

Deprem felaketinin ardından, KAMU-SEN’e bağlı tüm iş kollarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Türk Eğitim-Sen ve KAMU-SEN hizmet binasını Kahramanmaraş’a kazandıran yönetim, sendikal dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Atatürk İlkelerine Bağlı, Samimi ve Dürüst Bir Yönetim

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda hareket eden Kahramanmaraş 1 No’lu Şube yönetimi, dürüst ve samimi çizgisinden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Elde ettiği başarılarla adını zirveye yazdıran şube, eğitim çalışanlarının güvenini kazanarak “istikrarın ve emeğin sembolü” haline geldi.

Şube Başkanı’ndan Mesaj: “Bu Başarı Hepimizin”

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı sadece bir yönetimin değil, tüm üyelerimizin ortak emeğinin sonucudur. Bizim için istikrar; koltukta kalmak değil, güveni büyütmektir. Her bir üyemiz, sendikamızın gücünün kaynağıdır. Onların haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve her daim yanlarında olmak bizim asli görevimizdir.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, dürüst, samimi ve kararlı bir sendikal anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte istikrarı savunacağız.”