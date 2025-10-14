Gençlere yönelik projeleriyle adından söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlerin kişisel gelişimine katkı sunması için hayata geçirdiği “Münazara Eğitimi ve Turnuvası” final aşamasına geldi.

Lise öğrencilerinden oluşan 70 takımla başlayan organizasyonda 4 takım finale kaldı. 16 Ekim Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde jüri karşısına çıkacak olan 4 takım, argümanlarını savunarak kıyasıya rekabet edecek.

Saat 11.00’da başlayacak heyecan verici finali tüm vatandaşlar takip edebilecek. Ayrıca turnuvayı izlemeye gelen vatandaşlar arasında da Kahoot bilgi yarışması yapılarak organizasyona eğlence katılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların programı takip etmeye davetli olduğu belirtildi.