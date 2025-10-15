Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

General M. Hayri Tarhan Kışlası’nda gerçekleştirilen programa; Vali Mükerrem Ünlüer, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek de katıldı.

Programda, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmetle anılırken, kahraman gazilere minnet duyguları ifade edildi. Etkinlik boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Görgel, onlarla uzun süre sohbet etti ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

“Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizin Daima Yanındayız”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bu aziz vatanın her bir karış toprağında, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakârlığı var. Millet olarak bizleri bir arada tutan en güçlü değerlerden biri de işte bu fedakârlık ruhu. Bugün burada, kahraman ordumuzun çatısı altında şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir onur. Biz biliyoruz ki, onların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bizlere düşen, onların emanetlerine sahip çıkmak, gösterdikleri cesaretin ve fedakârlığın anlamını gelecek nesillere aktarmak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin daima yanındayız. Gerek sosyal desteklerimizle gerek manevi anlamda gösterdiğimiz dayanışmayla her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun ömürler ve sağlık versin” cümlelerini kaydetti.