Yenilenen güzergâh, bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Andırın’ın kırsal mahallelerinden geçen grup yolunda önemli bir çalışma hayata geçirildi. Yeşilova, Kızık, Anacık, Erenler, Köleli ve Beşbucak mahallelerinin ulaşımda can damarı olan ve Osmaniye’nin Düziçi ilçesine ulaşım sağlayan grup yolunun 6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla yenilendi. 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla bölgedeki yerleşim yerlerinin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla yol güvenliği artırılırken, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi sağlandı. Yenilenen güzergâh hem mahalle sakinleri hem de bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.

“Bu Yol Anacık Mahallemizin İncisidir”

Anacık Mahalle Muhtarı Süleyman Çıracı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekiplere bu yol için çok teşekkür ederim. Bu yol Anacık Mahallemizin incisidir. Burası Andırın ve Düziçi’ni birbirine bağlayan bir yol. Aynı zamanda Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Erenler, Köleli gibi mahallelerine de ulaşım sağlıyor” dedi.

“Ulaşım standardımız çok yükseldi”

Erenler Mahalle Muhtarı Osman Arslan ise, grup yolunun bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirtti. Arslan, “Kızık, Anacık, Erenler ve Beşbucak’tan geçip Düziçi’ne bağlanan grup yolumuza 6 kilometrelik sıcak asfalt yapıldı. Bu hizmetlerle mahallelerimizin ulaşım standardı çok yükseldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.