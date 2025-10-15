Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Şairler Tepesi’nde düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı’nda amatör spor kulübü temsilcileri, antrenörler ve sporcularla bir araya geldi.

Programa; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da katıldı. Programda amatör spor kulübü temsilcileriyle sohbet eden, sporculara ve antrenörlere desteklerini ileten Başkan Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spora yönelik desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.

8 Milyon TL Destek

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ta sporu her kesime ulaştırmak, gençlerimizin enerjisini doğru yönde değerlendirmek için büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda amatör spor kulüplerimize önemli destekler sağladık. Bu yıl bu desteği 4 Milyon TL’si nakdi, 4 Milyon TL’si ulaşım olmak üzere toplam 8 Milyon TL’ye çıkardık. Çünkü biliyoruz ki amatör spor, bu şehrin kalbidir, ruhudur. Bugünün profesyonelleri, dünün amatör sahalarında yetişmiştir” ifadelerini kullandı.

Spor Yatırımları Meyvelerini Vermeye Başladı

Spor alanında hayata geçirilen yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Başkan Görgel, “Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz futbolda 2. Lig’e, basketbolda ise 1. Lig’e yükselerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı, sadece kulüplerimizin değil, tüm Kahramanmaraş spor camiasının ortak başarısıdır. Biz bu başarıları bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü sporda sürdürülebilir başarı; güçlü altyapı, sağlam tesisler ve amatör ruhla mümkündür” dedi.

“Sporun Merkezi Bir Şehir İnşa Ediyoruz”

Kahramanmaraş’ta spora yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Görgel, şehrin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle Kahramanmaraş’ı sporun merkezi haline getirdiklerini belirtti. Görgel, “Çalışmaları başlayan ve yıllardır özlemle beklediğimiz Yeni Kahramanmaraş Stadyumu, 5 bin kapasiteli kapalı spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu, 4 bin kişilik yeni stadyumumuz, 15 Temmuz Spor Vadisi ve Kılavuzlu Spor Adası, halı sahalar, bölgenin en büyük Gençlik ve Spor Merkezi ve önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağımız ulusal ve uluslararası güreş müsabakalarıyla Kahramanmaraş’ı sporda marka şehir haline getiriyoruz. Bu tesislerde yetişecek genç sporcularımız, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, Türkiye’nin gururu olacak. Biz inanıyoruz ki spora yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır” cümlelerini kaydetti.